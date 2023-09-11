Zonguldak'ta trafik ekipleri alkol ve abartı egzoz uygulaması yaptı

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri, Fener Mahallesinde alkol ve abartı egzoz uygulaması gerçekleştirdi. Uygulama kapsamında kurallara uymayan sürücülere cezai işlem uygulandı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri tarafından Fener Mahallesinde alkol ve abartı egzoz uygulaması yaptı.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı trafik ekipleri uygulamalarına aralıksız devam ediyor. Ekipler gece saatlerinde Fener Mahallesinde alkol ve abartı egzoz uygulaması yapıldı. Uygulama kapsamında onlarca araç tek tek durdurularak kontrol edildi. Kurallara uymayan sürücüler ise cezai işlem uygulandı. Yaklaşık 1 saat süren uygulama tamamlanmasının ardından sona erdi. - ZONGULDAK