Zonguldak'ta Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları sona erdi

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta düzenlenen Okul Sporları Küçükler Judo Grup Birinciliği müsabakaları tamamlandı.

Türkiye Judo Federasyonu ile Spor Hizmetleri Genel Müdürlüğü Okul Sporları Daire Başkanlığınca Site Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyonda, 9 kentten 62'si kadın 144 sporcu mücadele etti.

İki gün süren karşılaşmalar sonunda İstanbul bölgesi judocuları 6'şar altın ve gümüş ile 7 bronz madalya kazanarak ilk sırada yer aldı.

Organizasyonun son gününde madalya kazanan sporcular ve şehirleri şöyle:

Kızlar

28 kilo: 1. Buse Bulut (İstanbul), 2. Cennet Nehir Işık (İstanbul), 3. Elif Yılmaz (Sakarya), 3. Gökçe Karagöz (Kocaeli)

32 kilo: 1. Sema Nur Yüksel (İstanbul), 2. Elisa Nur Atış (Sakarya), Nezihe Duru Kaya (Düzce), 3. Ravzanur Doğrul (Sakarya)

36 kilo: 1.Yağmur İpek Akçay (Sakarya), 2. Ecrin Memiş (Kocaeli), 3. Naz Berre Gençoğlu (Sakarya), 3. İlayda Kurt (İstanbul)

40 kilo: 1. Betül Yılmaz (İstanbul), 2. Behice Çöntek (Bartın), 3. Melisa Karacaova (Kocaeli), 3. Sultan Demirtaş (Sakarya)

44 kilo: 1. Sevdenur Onbaşı (Kocaeli), 2. Öykü Zaman (Bartın), 3. Esila Baş (Bolu), 3. Azra Duru Özdemir (İstanbul)

48 kilo: 1. Melis Sude Yılmaz (Zonguldak), 2. Elvin Ravza Boran (Düzce), 3. Melisa Zengin (Kocaeli)

52 kilo: 1. Ecrin Ceren Kaya (Kocaeli), 2. Nevroz Elanur Kılıç ( Kocaeli), 3. Nazlı Yaren Alemdar (Düzce), 3. Miray Meryem Çetinkaya (Zonguldak)

57 kilo: 1. Naz Duru Çolak (Sakarya), 2. Derin Rüya Altunsoy (Kocaeli), 3. Buğlem Kibritçioğlu (Sakarya), 3. Berra Nur Sevim (Zonguldak)

+57 kilo: 1. Ayça Küçükcesur (Sakarya), 2. Ecrin Naz Yalçın (Bartın), 3. Sude Nur Budak (Zonguldak), 3. Ecrin Aydın (Düzce)

Erkekler

26 kilo: 1. Fetullah Kızılşah (İstanbul), 2. Ahmet Nazar Ahmed (Kastamonu)

30 kilo: 1. Kerem Gör (İstanbul), 2. Mustafa Gök (Kocaeli), 3. Tufan Kurt (İstanbul), 3. Eren Varol (İstanbul)

34 kilo: 1. Ahmet Yusuf Hakyol (Kocaeli), 2. Süleyman Doğru (İstanbul), 3. Kerem Çebi (İstanbul), 3. Abdulkadir Yılmaz (İstanbul)

46 kilo: 1. Şahin Mert Çoruhlu (İstanbul), 2. Ali Kerem Başmısırlı (İstanbul), 3. Aksel Cibili (İstanbul), 3. Kebir Tekin Aldemir (Sakarya)

50 kilo: 1. Emirhan Ekmekçi (Zonguldak), 2. Gürkan Ateşoğlu (İstanbul), 3. Yiğit Halil Sezen (Düzce), 3. Yusuf İhsan Doğru (Sakarya)

55 kilo: 1. Batuhan Gülaçtı (Düzce), 2. Fatih Ak (İstanbul), 3. Ömer Ural (Sakarya), 3. Kağan Kuzey Uzun (Zonguldak)

60 kilo: 1. Ahmet Ertuğrul Biçer (Kocaeli), 2. Ferhat Hakan Çağlar (İstanbul), 3. Yasir Eymen Demir (Sakarya), 3. Hamza Poyraz Kaya (Zonguldak)

+60 kilo: 1. Ömer Asaf Gümüş (Kocaeli), 2. Selim Kağan Kocaoğlu (Düzce), 3. Sadri Mirza Kurtuluş (Sakarya), 3. Erdican Ay (Zonguldak)

Dereceye giren sporcular, mayısta Çorum'da yapılacak final etabında mücadele etmeye hak kazandı.

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