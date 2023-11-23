Zonguldak'ta Motosiklet ve Bisiklet Denetimleri Sıklaştırıldı

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bölgedeki motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına yönelik geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirdi. Denetimlerle, trafik kazalarının önlenmesi ve güvenliğin artırılması hedefleniyor.

Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri, bölgedeki motosiklet ve bisiklet kullanıcılarına yönelik geniş çaplı trafik denetimleri gerçekleştirdi.

Jandarma Komutanlığı, motosiklet ve bisiklet kullanımına ilişkin trafik kazalarına neden olan ihlallerin önüne geçmek ve trafik kazaları sonucu meydana gelen ölüm ve yaralanmaları en aza indirmek için denetimlerini sıklaştırdı. Denetimler, yol kullanıcıları üzerindeki "Algılanan Yakalanma Riski Duygusu"nu artırarak, trafik güvenliğine katkı sağlamayı hedefliyor.

Komutanlık, trafik kazalarını önlemek adına motosiklet ve motorlu bisiklet denetimlerine aralıksız olarak devam edeceğini bildirdi. Denetimlerle, hem trafik kurallarına uyma bilincinin artırılması hem de kazaların azaltılması amaçlanıyor. - ZONGULDAK