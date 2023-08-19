Zonguldak'ta Kamu Kurumlarına Ait Araçtan Mazot Hırsızlığı Yapan 4 Şüpheli Yakalandı

Zonguldak'ta Jandarma ekipleri tarafından yapılan operasyonla, kamu kurumlarına ait araçlardan mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli yakalandı. İki şüpheli ifadeleri alındıktan sonra serbest bırakıldı.

Zonguldak'ta kamu kurumlarına ait araçtan mazot hırsızlığı yaptığı tespit edilen 4 şüpheli jandarma ekiplerince yakalandı.

Edinilen bilgiye göre Zonguldak İl Jandarma Komutanlığı JASAT (Jandarma Suç Araştırma Timi) ve Asayiş Timleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda, Çaycuma ilçesinde meydana gelen 5 farklı Kamu Kurum ve Kuruluşlarına ait Araçtan Mazot Hırsızlığı olaylarının failleri olan 4 şüpheli tespit edildi. Jandarma tarafından yapılan operasyonla yakalandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla 2 şüpheli ifadeleri alınarak serbest bırakıldı. Adli Makamlara sevk edilen 2 şüpheliden 1'i ifadesi alınarak, diğeri ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. - ZONGULDAK