Zonguldak'ta Futbol Turnuvasında Kalp Krizi Geçiren Gardiyana Müdahale
Zonguldak'ta düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında cezaevi gardiyanı kalp krizi geçirdi. Doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan gardiyan, hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.
Zonguldak'ta kurumlar arası futbol turnuvasında kalp krizi geçiren gardiyana doktorlar müdahale etti.
Yayla Mahallesi'ndeki Gençlik Spor İl Müdürlüğüne ait sahada düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında karşı karşıya gelen Zonguldak Belediyespor ile Beycuma Cezaevispor müsabakasında cezaevi gardiyanı A.T. (40) bir süre sonra fenalaştı.
Sahanın yanındaki kortta tenis oynayan doktorlar ve sahada görevli sağlık görevlilerin ilk müdahalesinin ardından A.T. olay yerine gelen sağlık ekiplerince Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Buradaki tedavisinin ardından A.T, anjiyo yapılmak üzere Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesine sevk edildi.
A.T'nin anjiyo işleminin sonrası tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.