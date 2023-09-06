Zonguldak'ta Futbol Turnuvasında Kalp Krizi Geçiren Gardiyana Müdahale

Zonguldak'ta düzenlenen kurumlar arası futbol turnuvasında cezaevi gardiyanı kalp krizi geçirdi. Doktorlar ve sağlık görevlileri tarafından ilk müdahale yapılan gardiyan, hastaneye kaldırıldı ve tedbir amaçlı yoğun bakıma alındı.