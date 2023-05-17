Zonguldak'ta Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası başlıyor

Türkiye Mustafa Dağıstanlı-Ahmet Ayık Büyükler Serbest Güreş Türkiye Şampiyonası yarın Zonguldak'ta başlayacak.

Türkiye Güreş Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Zonguldak Site Spor Salonu'nda düzenlenecek şampiyona, 3 gün sürecek.

Teknik toplantısı bugün gerçekleştirilen organizasyonun ilk müsabakasının ise yarın saat 11.00'de yapılacağı kaydedildi.

Toplantıya Türkiye Güreş Federasyonu Grekoromen Güreşten Sorumlu Asbaşkanı Mehmet Akif Pirim, Zonguldak Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel ile çok sayıda antrenör ve kulüp temsilcisi katıldı.