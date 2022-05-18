Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi - Haberler

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Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi

AA - Fadime Yılmaz Elma - Spor
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Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi

Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.

Kozlu ilçesinden başlayan tur, Ulutan Barajı'nın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.

Protokol üyelerince karşılanan sporculara, daha sonra ödülleri ve madalyaları takdim edildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, etkinliklerin süreceğini belirterek, tura katılanlara teşekkür etti.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor

Zonguldak, Bisiklet, gençlik, Mayıs, Spor, Haberler

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