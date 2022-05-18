Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi - Haberler

Zonguldak'ta bisiklet turu düzenlendi
AA - Fadime Yılmaz Elma - Spor
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Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Zonguldak'ta, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri kapsamında bisiklet turu düzenlendi.
Kozlu ilçesinden başlayan tur, Ulutan Barajı'nın ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü önünde son buldu.
Protokol üyelerince karşılanan sporculara, daha sonra ödülleri ve madalyaları takdim edildi.
Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, etkinliklerin süreceğini belirterek, tura katılanlara teşekkür etti.
AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor