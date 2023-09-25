Zonguldak'ta Antrenörü Bıçaklayan Sanığa 21 Yıl Hapis İstendi

Zonguldak'ta antrenör Buket Y.'yi bıçakla yaralayan yakalandığında da "Pişman değilim" diyen sanık Murat D. hakkında 21 yıla kadar hapis istendi.

Edinilen bilgiye göre, geçen 22 Mayıs'ta Kozlu ilçesine bağlı Fatih Mahallesi'nde, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'nde spor antrenörü olarak görev yaptığı öğrenilen Buket Y., Murat D. tarafından evinin önünde bıçaklı saldırıya uğradı. Buket Y., hayati tehlike ile kaldırıldığı hastanede bir hafta süren tedavisinin ardından taburcu edilirken yakalanan Murat D., adliyeye götürüldüğü sırada "Az bile yaptım. Ekmeğimi yedi bana namussuzluk yaptı" dedi.

Olaydan sonra tutuklanan Murat D. hakkında "kadına karşı tasarlayarak öldürmeye teşebbüs" suçlamasıyla hazırlanan iddianame 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi. Önümüzdeki günlerde hakim karşısına çıkması beklenen zanlının, daha önce sosyal medya hesabından "Pazartesi en mutlu günüm olacak. Herkesin gecesi güzel olsun. Herkes yalanlarını, yaşattıklarının hesabını vermeden yaşayamayacak. Pazartesiyi bekleyin ölüm güzel olacak" şeklinde paylaşımlarda bulunduğu da iddianamede yer aldı.

Buket Y.'yi evinin otoparkında altı bıçak darbesiyle yaralayan Murat D.'nin, eski sevgili oldukları ve Buket Y.'nin kendisini aldattığı iddiasıyla olayı gerçekleştirildiği öne sürüldü.

Öte yandan, Buket Y., olay günü görünce kaçtığı Murat D.'nin arkasından gelerek kendisini bıçakladığını söyledi. Buket Y.; ifadesinde ayrıca olaydan üç gün önce tedbir kararını ihlal eden Murat D.'den şikayetçi olduğunu ifadesinde yer verdi. - ZONGULDAK