Zonguldak'ta amatör maçta futbolcular kavgaya tutuştu
Zonguldak'ta Fener sahasında oynanan 1. Amatör Küme maçında Üzülmezspor ile Göbüspor arasında çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Çevik kuvvet ekiplerinin müdahalesiyle olaylar kontrol altına alındı ve maç kaldığı yerden devam etti.
Zonguldak'ta amatör maçta futbolcular maçı bırakıp kavgaya tutuştu.
Fener sahasında 1. Amatör Küme maçında Üzülmezspor ile Göbüspor karşılaştı. Müsabaka 1-1 devam ederken 60. dakikada Göbüspor'un faulu sonrası başlayan tartışma büyüdü.
Futbolcular maçı bırakıp büyüyen tartışmada kavgaya tutuştu. Çevik kuvvet ekipleri taraflara müdahalede bulundu. Öte yandan 3 oyuncu ise kırmızı kart gördü.
Müsabaka kaldığı yerden devam ederken, iki ekip sahadan 1-1'lik eşitlikle ayrıldı. - ZONGULDAK