Zonguldak'ta amatör lig müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi - Haberler

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Zonguldak'ta amatör lig müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

AA - Fadime Yılmaz Elma - Spor
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Zonguldak'ta amatör lig müsabakaları olumsuz hava koşulları nedeniyle ertelendi

Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), yoğun kar yağışı nedeniyle amatör lig müsabakalarının ertelendiğini bildirdi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak Amatör Spor Kulüpleri Federasyonu (ASKF), yoğun kar yağışı nedeniyle amatör lig müsabakalarının ertelendiğini bildirdi.

Zonguldak ASKF'ten yapılan açıklamada, "Kentte devam eden kötü hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle ulaşımda yaşanacak olumsuzluklar, sahaların karla kaplı olması ve sporcu sağlığı düşünülerek 19-20 Mart'ta oynanacak tüm yerel amatör lig müsabakaları (Bölgesel Amatör Lig hariç) ertelenmiştir." ifadelerine yer verildi.

Müsabakalarla ilgili kararın 21 Mart Pazartesi günü İl Tertip Komitesi tarafından verileceği belirtildi.???????

AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor

Amatör Lig, Zonguldak, kar, Spor, Haberler

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