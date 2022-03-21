Zonguldak'ta 75 yıllık stadın kale arkası tribünlerine koltuk yerleştirildi - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak'ta 75 yıllık stadın kale arkası tribünlerine koltuk yerleştirildi

AA - Fadime Yılmaz Elma - Spor
 - Güncelleme:
Zonguldak'ta 75 yıllık stadın kale arkası tribünlerine koltuk yerleştirildi

Zonguldak'ta 75 yıldır spora hizmet eden Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın kale arkası tribünlerine 135 koltuk yerleştirildi.

ZONGULDAK (AA) - Zonguldak'ta 75 yıldır spora hizmet eden Karaelmas Kemal Köksal Stadı'nın kale arkası tribünlerine 135 koltuk yerleştirildi.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Hakan Yüksel, TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Zonguldak Kömürspor'un iç saha maçlarına ev sahipliği yapan stattaki çalışmalarla ilgili gazetecilere bilgi verdi.

TFF'nin almış olduğu kararla koltuk olmayan tribünlere seyircinin alınmaması yönünde hareket edildiğini aktaran Yüksel, "Kale arkasında kalan kısımlara koltukları koymak suretiyle taraftarımızın maçlara daha fazla katılım sağlayabilmesini amaç edindik. Taraftarımız, bu hafta müsabakayla birlikte kale arkasındaki tribünlerde yerini almış olacak." dedi.

AA / Fadime Yılmaz Elma - Spor

Futbol Federasyonu, Zonguldak, gençlik, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title