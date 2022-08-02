Zonguldak spor haberleri | Zonguldak Kömürspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı Zonguldak haberler: Zonguldak Kömürspor, 1922 Konyaspor'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'un 30 yaşındaki stoperi Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'un sağ kanat oyuncusu 32 yaşındaki Hakan Yağmurkaya'yı transfer etti. Zonguldak Kömürspor, 1922 Konyaspor'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'un 30 yaşındaki stoperi Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'un sağ kanat oyuncusu 32 yaşındaki Hakan Yağmurkaya'yı transfer etti. TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, 1922 Konyaspor'dan Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'dan Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladığını açıkladı. Yeni transferler Kömürspor'un Bolu kampına dahil oldu. Zonguldak Kömürspor yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 4 Ağustos Perşembe günü Çankaya FK ile ilk hazırlık maçını oynayacak. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Spor Konyaspor Zonguldak Spor Haberler

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