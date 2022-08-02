Zonguldak spor haberleri | Zonguldak Kömürspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak spor haberleri | Zonguldak Kömürspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Zonguldak spor haberleri | Zonguldak Kömürspor, 3 oyuncuyu kadrosuna kattı

Zonguldak haberler: Zonguldak Kömürspor, 1922 Konyaspor'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'un 30 yaşındaki stoperi Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'un sağ kanat oyuncusu 32 yaşındaki Hakan Yağmurkaya'yı transfer etti.

 - Güncelleme:

Zonguldak Kömürspor, 1922 Konyaspor'dan 25 yaşındaki golcü oyuncu Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'un 30 yaşındaki stoperi Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'un sağ kanat oyuncusu 32 yaşındaki Hakan Yağmurkaya'yı transfer etti.

TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir yönetiminde transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertli takım, 1922 Konyaspor'dan Hacı Ömer Doğru, Ergene Velimeşespor'dan Oğuzhan Yazıcı ve Arhavispor'dan Hakan Yağmurkaya'yı renklerine bağladığını açıkladı.

Yeni transferler Kömürspor'un Bolu kampına dahil oldu.

Zonguldak Kömürspor yeni sezon hazırlıkları doğrultusunda 4 Ağustos Perşembe günü Çankaya FK ile ilk hazırlık maçını oynayacak. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

Konyaspor Zonguldak Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title