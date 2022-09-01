Zonguldak spor haberleri: Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor Spor Haberleri Gelen Zonguldak haberlerine göre Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor. Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, yarın Zonguldak'ta başlıyor. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda 4 Eylül'e kadar sürecek organizasyona Türkiye, Litvanya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya katılacak. Yarın saat 10.30'da Türkiye ile Slovenya arasındaki mücadeleyle başlayacak organizasyonda şampiyon olan ülke, Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki Altın Lig'in biletini alacak. Milli takımın kadrosunda şu isimler bulunuyor: Gökhan Gök, Yunus Özbayhan, Ali Ünsal, Samet Yılmaz, Mehmet Yılmaz, Barış Bıyıklı, Barış Şimşek, Engin Kılıç, Emirhan Kılınç, Sametcan Karasu, Muhammet Ali Arslan, Muhammed Öz, Metin Öztürk ve Selim Akyayla. Spor Kaynak: AA / Muhammed Boztepe Zonguldak voleybol Türkiye Gümüş Spor Haberler

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