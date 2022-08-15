Zonguldak spor haberi | Zonguldak Kömürspor, Emrah Taysı ile anlaştı Zonguldak spor haberine göre TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, stoper Ömer Can Öndaş'ın takımdan ayrılmasının ardından Emrah Taysı ile anlaşma sağladığını açıkladı. TFF 2. Lig Kırmızı Grup'ta mücadele veren Zonguldak Kömürspor, stoper Ömer Can Öndaş'ın takımdan ayrılmasının ardından Emrah Taysı ile anlaşma sağladığını açıkladı. Zonguldak Kömürspor Basın Sözcüsü Şükrü Öztürk yaptığı açıklamada geçen sezon Batman Petrolspor'dan transfer edilen stoper oyuncusu Ömer Can Öndaş'ın takımda mutsuz olduğunu belirtmesi üzerine karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını ifade etti. Öztürk, takımdan ayrılan Ömer Can Öndaş'ın yerine daha Ergene Velimeşespor'da oynayan stoper Emre Taysı ile anlaşma sağlandığını açıkladı. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Zonguldak Ömer Can Spor Haberler

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