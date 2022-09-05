Üye Girişi
Haberi Paylaş

Zonguldak spor haberi: Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi

Spor Haberleri

Zonguldak spor haberi: Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi

Gelen Zonguldak haberine göre Zonguldak Kömürspor, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı transfer etti.

Zonguldak Kömürspor, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı transfer etti.

TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı kadrosuna kattı.

Transferleri gerçekleşen futbolcular, bugün kente gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

MKE Ankaragücü Kırşehirspor Zonguldak Spor Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.
title