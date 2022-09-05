Zonguldak spor haberi: Zonguldak Kömürspor, Beşiktaşlı oyuncuyu bitirdi Spor Haberleri Gelen Zonguldak haberine göre Zonguldak Kömürspor, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı transfer etti. Zonguldak Kömürspor, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı transfer etti. TFF 2.Lig Beyaz Grupta mücadele eden Zonguldak Kömürspor, Teknik Direktör Şenol Demir'in raporu doğrultusunda transfer çalışmalarına devam ediyor. Kırmızı-lacivertliler, dış transfer çalışmalarında Süper Lig ekibi MKE Ankaragücü'nde forma giyen Embiya Ayyıldız, Beşiktaş Rezerv Takımı'nın formasını giyen Halil Çiçek ve 2.Lig ekibi Kırşehirspor'un tecrübeli kalecisi Ömer Kavurkacı'yı kadrosuna kattı. Transferleri gerçekleşen futbolcular, bugün kente gelerek takımla birlikte antrenmanlara çıkacak. - ZONGULDAK Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor MKE Ankaragücü Kırşehirspor Zonguldak Spor Haberler

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