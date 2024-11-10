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Zonguldak Spor FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 Mağlup Etti

Zonguldak Spor FK, Mardin 1969 Spor'u 1-0 Mağlup Etti
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TFF 3. Lig 4. Grup'un 10. haftasında Zonguldak Spor FK, sahasında Mardin 1969 Spor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet aldı. Maçta Okan, Zonguldak Spor'un tek golünü atan isim oldu.

TFF 3. Lig 4. Grup'un 10. haftasında Zonguldak Spor FK, konuk ettiği Mardin 1969 Spor'u 1-0 mağlup etti.

Hakemler: Can Cengiz, İsmail Semih İleri, Hüseyin Can

Zonguldak Spor FK: Umut Kaya, Kadir, Ethem, Melih Mert, Güney, Fatih Yiğit, Mümin (Sadullah dk. 89), Okan (Efe dk. 88), Mehmet Gürkan (Eren dk. 81), Umut Ayar, Arda (Mevlüt dk. 72)

Mardin 1969 Spor: İsmail, İlyas, Serdar (Gencay dk. 68), Yekta (Ali Kemal dk. 68), Ahmet Teker, İslam, Barış, Ali Kılıç (Aykut dk. 46), Bedirhan (Fikret dk. 78), Vural (Mesih dk. 68), Ahmet Can Özdemir

Gol: Okan (dk. 62) (Zonguldak Spor FK)

Sarı Kartlar: Umut Kaya, Mümin, Okan, Umut Ayar (Zonguldak Spor FK), İsmail, Ali Kılıç (Mardin 1969 Spor) - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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