Zonguldak Kömürspor Yönetimi TFF'ye çağrıda bulundu

Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demir, Vanspor- Zonguldak Kömürspor müsabakası sonrası yaşananlar sebebiyle TFF'ye çağrıda bulunarak en kısa sürede açıklama beklediklerini açıkladı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta maçında Zonguldak Kömürspor, deplasmanda Vanspor ile karşılaştı. Müsabakanın son dakikalarında atılan golle Vanspor müsabakayı 1-0 üstün tamamladı. Ancak müsabaka sonrasında Vanspor Kulüp Başkanı ve birkaç yöneticinin Kömürspor'un soyunma odasına giderek kaleci Egemen ve oyuncu Nuri Terliksiz'i darp ettiği iddialarına tepki gösterildi. Zonguldak Kömürspor Yönetim Kurulu Üyesi Tayfun Demir, yaşanan olayın ardından TFF'nin en kısa sürede açıklama yapmasını istedi. Demir açıklamasında şöyle dedi:

"TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta 6. hafta maçında temsilcimiz Zonguldak Kömürspor, deplasmanda Vanspor'a 90+6'da yediği golle 1-0 mağlup olmuştur. Maç bitiminde Vanspor kulüp başkanı korumaları ve birkaç yönetici, Zonguldak Kömürspor soyunma odasına girerek kalecimiz Egemen ve oyuncumuz Nuri Terliksiz'e önce küfür etmek suretiyle sonrasında ise darp ederek yaralamışlardır. Ambulansla hastaneye kaldırılan iki oyuncumuz tedavi altına alınmıştır. Saldırganların silahla tehditler savurduğu görülmüş ve yaşanılan korku ve vehametin ne denli büyük olduğu buradan anlaşılmaktadır. Bizler, emeğin başkentinin şanlı kulübü olarak bu olayları çıkaran kişi ve kişilerin tespit edilerek adli makamlarca derhal soruşturma başlatılmasını ve TFF'nin en kısa sürede bir açıklama yapmasını beklemekteyiz. Yaşanan olaylarda yaralanan oyuncularımıza acil şifalar diler, Zonguldak Kömürspor camiasına geçmiş olsun dileklerimi sunarım. - ZONGULDAK