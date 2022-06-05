Zonguldak Kömürspor'un yeni başkanı Sabit Danış oldu TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un yapılan olağanüstü kongresi sonucunda başkanlık koltuğuna Romanya'da yaşayan Türk işadamı Sabit Danış getirildi. TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'un yapılan olağanüstü kongresi sonucunda başkanlık koltuğuna Romanya'da yaşayan Türk işadamı Sabit Danış getirildi. TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor'da günlerdir merakla beklenen Olağanüstü Genel Kurul yapıldı. Tek liste ile gerçekleşen kongrede başkanlık koltuğuna Romanya'da yaşayan Türk iş insanı Sabit Danış getirildi. Yeni yönetimin görev dağılımı ise önümüzdeki günlerde gerçekleşecek. Görev dağılımının yapılmasının ardından yönetim kurulu üyeleri, vakit kaybetmeden çalışmalara başlayarak, yeni sezona hazır bir şekilde girmeyi planlıyor. Başkan Sabit Danış ve yönetim kurulu üyeleri, önümüzdeki günlerde Teknik Direktör Şenol Demir ile masaya oturarak anlaşma yoluna gidecek. Anlaşmanın sağlanmaması halinde ise yönetim kurulu, teknik direktör arayışı içerisine girecek. Sabit Danış başkanlığında yönetim kurulu şu isimlerden oluştu: "Davut Acar, Adil Dilaver, Erim Zeki Berberoğlu, Güray Topal, Şükrü Öztürk, Vahdettin Velioğlu, Yıldıray Çelik, Nazif Çoraman, Mehmet Ar, İsmail Gülay, Özer İncegül, Muray Candaş, Hakan Kiransoy, Serkan Aycı, Tayfun Demir, Levent Yaman, Orkun Türedi, Fatih Topçu, Cengiz Akbaş, Hüseyin Şengün, Engin Küçükarslan." - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Zonguldak Romanya Spor Haberler

Haberler ›› Spor ›› Zonguldak Kömürspor'un yeni başkanı Sabit Danış oldu - Haberler

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.