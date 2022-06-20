Zonguldak Kömürspor'un ilk transferi Mümin TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. TFF 2. Lig'de mücadele veren Zonguldak Kömürspor yeni sezon öncesi ilk transferini gerçekleştirdi. Kömürspor, Erbaaspor'da oynayan 21 yaşındaki orta saha oyuncusu Mümin Uyar'ı renklerine bağladı. TFF 2. Lig takımlarından Zonguldak Kömürspor, Mümin Uyar ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Erbaaspor'da oynayan 21 yaşındaki merkez orta saha oyuncusu Mümin Uyar, lig maçlarında toplam 27 karşılaşmada bin 753 dakika forma giydi. - ZONGULDAK İhlas Haber Ajansı / Spor Türkiye Futbol Federasyonu Zonguldak Spor Haberler

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