Zonguldak Kömürspor, Şenol Demir ile sözleşme yeniledi - Haberler

Zonguldak Kömürspor, Şenol Demir ile sözleşme yeniledi
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Zonguldak Kömürspor, yeni sezon öncesinde tecrübeli teknik adam Şenol Demir'le sözleşme imzaladı.
Zonguldak Kömürspor, yeni sezon öncesinde tecrübeli teknik adam Şenol Demir'le sözleşme imzaladı.
TFF 2. Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor, geçtiğimiz günlerde yapılan olağanüstü kongre sonucunda kulüp başkanlığına işadamı Sabit Danış'ı getirdi. Başkan Danış, kongre sonrasında yeni sezon çalışmalarına başladı. Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış ilk olarak mevcut teknik adam Şenol Demir'le görüştü. Teknik Direktör Demir'le anlaşan Kömürspor, sözleşme imzaladı. 2022-2023 sezonunda Zonguldak Kömürspor'un başında tecrübeli teknik adam Şenol Demir yer alacak. - ZONGULDAK
İhlas Haber Ajansı / Spor