Zonguldak Kömürspor, Şenol Demir ile anlaştı

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor, teknik direktör Şenol Demir ile anlaşma sağladı. Demir'in yardımcılığını Barış Dumlupınar ve Hayrettin Öz yapacak.

TFF 2. Lig takımı Zonguldak Kömürspor teknik teknik direktör Şenol Demir'le anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Zonguldak Kömürspor'da üst üste alınan başarısız sonuçların ardından teknik direktör Mustafa Özer istifa etmişti. Özer'in istifasının ardından yerine kim olacağı merak konusu olmuştu. Kömürspor, yönetimi bugün eski teknik direktör Şenol Demir ile masaya oturdu. Kırmızı-lacivertli yönetim, Demir ile her konuda anlaşarak anlaşma sağladı. Demir'in yardımcılığını Barış Dumlupınar ve Hayrettin Öz yapacak. - ZONGULDAK