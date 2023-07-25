Zonguldak Kömürspor, Mustafa Özer ile anlaştı

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, boşalan teknik direktörlük görevi için Mustafa Özer ile anlaştı. Özer, yarın yeni takımıyla ilk antrenmanını yapacak.

TFF 2. Lig ekiplerinden Zonguldak Kömürspor, boş kalan teknik direktörlük için Mustafa Özer (51) ile anlaştı.

TFF 2. Lig Beyaz kategoride mücadele edecek olan Zonguldak Kömürspor Şenol Demir ile yolları ayırmasının ardından boşalan teknik direktörlük görevi için 51 yaşındaki Mustafa Özer'le anlaştı. Yozgatspor, Maltepespor, Turan Spor, Başkent Şafak Spor, 52 Orduspor, Eskişehirspor, Ankaraspor, Bayrampaşaspor ve Osmaniyespor gibi birçok takımı çalıştıran teknik adam yeni takımıyla yarın ilk antrenmanını yapacak. - ZONGULDAK