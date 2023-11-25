Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçı ertelendi
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TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçı, olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
İZMİR,
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta yarın oynanması planlanan Zonguldak Kömürspor - Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.
Zonguldak Kömürspor'dan yapılan açıklamada, "Hafta sonu oynayacağımız Bucaspor 1928 maçı olumsuz hava koşulları nedeniyle TFF'nin belirleyeceği ileri bir tarihe ertelenmiştir" denildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor