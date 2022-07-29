Zonguldak haberi... Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek - Haberler

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Zonguldak haberi... Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek

Zonguldak haberi... Zonguldak Kömürspor Başkanı'ndan engelli vatandaşlara destek

Zonguldak haberine göre TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın sponsor olduğu tekerlekli sandalyeler törenle engelli vatandaşlara dağıtıldı.

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TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın sponsor olduğu tekerlekli sandalyeler törenle engelli vatandaşlara dağıtıldı.

TFF 2.Lig temsilcisi Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış'ın destekleri sonucunda 3 engelli vatandaşa tekerlik sandalye hediye edildi.

Tekerlekli sandalyeler bugün Valilik binası önünde yapılan törenle sahibini buldu.

Valilik binasındaki törene, Zonguldak Valisi Mustafa Tutulmaz, Zonguldak Kömürspor Kulüp Başkanı Sabit Danış, Türkiye Sakatlar Derneği Zonguldak Şube Başkanı Hüseyin Şirin, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı.

Vali Tutulmaz yönetiminde protokol üyeleri engelli vatandaşlara tekerlekli sandalyelerini teslim etti. - ZONGULDAK

İhlas Haber Ajansı / Spor

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