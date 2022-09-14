Zonguldak haberi: Bilardo Zonguldak İl Birinciliği'nde zafer Çağdaş Birden'in

Zonguldak spor haberi | Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde devam eden "Türkiye 3 Bant Bilardo Zonguldak İl Birinciliği" karşılaşmalarında birincilik kupasına uzanan isim Çağdaş Birden oldu.

Zonguldak'ın Ereğli İlçesinde devam eden "Türkiye 3 Bant Bilardo Zonguldak İl Birinciliği" karşılaşmalarında birincilik kupasına uzanan isim Çağdaş Birden oldu.

İlçedeki Cumartesi (Üretici) Pazarı mevkisindeki Göben Bilardo Salonu'nda 69 sporcunun katılımı ile 25 Ağustos'ta başlayan şampiyonada rakiplerine üstünlük sağlayan Çağda Birden, Serdar Berber, Orkan Basmaz ve Şenol Buyrucu, yarı finale kalan isimler oldu.

İkili eşleşme ve eleme (nakavt) sistemi ile yapılan yarı final karşılaşmalarında Buyrucu'yu yenen Berber ile Yaman'ı geçen Birden, adını finale yazdırdı.

Salonun 1 nolu masasında 40 sayı üzerinden oynanan ve Türkiye Bilardo Federasyonu (TBF) Hakemleri Hakan Karaorman ile Ersay Gönüllü'nün yönettiği final maçına Birden iyi çıkışla başladıysa da, Berber 10 sayılarda yakaladığı rakibini geçerek devreye önde girdi. (21-17)

Karşılaşmanın ikinci yarısını 30 sayılara kadar Berber önde götürdüyse de, toparlanan Birden, önce rakibini yakaladı, ardından ise öne geçerek maçı da (40-32) kazanmasını bildi.

TBF Bilardo Zonguldak İl Temsilcisi Deniz Yücesan kupa töreninde yaptığı konuşmada, turnuvaya katılan 69 sporcunun yanı sıra; Başhakem Necati Baştürk, hakemler Karaorman ve Gönüllü ile Göben Bilardo İşletmesine teşekkür etti.

Birinciliği Birden'in, ikinciliği Berber'in, üçüncülüğü ise Yaman ve Buyrucu'nun kupa ile madalyalarının verildiği törendi, hatıra fotoğrafları çektirildi.

Bu arada, şampiyona sonunda, Türkiye 3 Bant bilardo Şampiyonası 2. Etap Karşılaşmalarına Zonguldak Bölgesinden katılacak 10 sporcu da belli oldu.

Birden ile Ali 'Kefeli'nin 'direk' katılma hakkı bulunan Şampiyonaya, turnuvada, bu sporcular haricinde sıralamada yer alan ilk 8 sporcu; dahil oldu.

Buna göre; Berber, Kefeli, Birden, Yaman, Buyrucu, Serkan Fitöz, Orkan Basmaz, Özgür Günaydın, Uğur Emanet ve Ahmet Kızgınçelik, federasyonca belirlenen tarihte Ankara'nın Gölbaşı İlçesindeki TBF tesislerindeki "Türkiye 2 Bant Bilardo Şampiyonası 2. Tur Karşılaşmaları"nda Zonguldak'ı temsil edecekler.

Katılımın sınırlı sayıda açık sporcunun da alınacağı şampiyonaya, yapılan diğer müracaatlarda sıralamaya göre ilave yapılabilecek. - ZONGULDAK