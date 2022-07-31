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Zonguldak haber | Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi

Zonguldak haber | Zonguldak'ta 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları düzenlendi

Zonguldak haberleri... Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları tamamlandı.

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Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde düzenlenen 3. Uluslararası Açık Su Yüzme Yarışları tamamlandı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı, Türkiye Yüzme Federasyonu, İstanbul Yıldızlar Yüzme Spor Kulübü ve Ereğli Belediyesi öncülüğünde yapılan organizasyona, Türkiye'nin çeşitli illerinden yaklaşık 400 sporcu katıldı.

Eski Devlet Bakanı Kürşad Tüzmen ve engelli sporcuların da katıldığı organizasyon, 1,5 kilometrenin yanı sıra 3 ve 5 kilometrelik parkurlarda gerçekleştirildi.

Sahil şeridinde toplanan vatandaşlar, yüzücülere alkışlarıyla destek oldu. Suyun içerisinde rahatsızlık yaşayan sporculara ise sağlık ekipleri müdahale etti.

Yarışlar sonunda yaş gruplarına göre dereceye girenlere ödülleri verildi.

Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, organizasyona üçüncü kez ev sahipliği yapmanın mutluluğunu yaşadıklarını belirterek, katılımcılara teşekkür etti.

AA / Mustafa Kemal Bektaş - Spor

Zonguldak Ereğli su Spor Haberler

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