Zonguldak haber: ZONGULDAK - Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ta başladı Spor Haberleri Zonguldak haberi: Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı. Oturarak Voleybol Gümüş Ligi, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde başladı. Türkiye Bedensel Engelliler Federasyonu tarafından Karadeniz Ereğli Spor Salonu'nda düzenlenen organizasyona, Türkiye, Letonya, İtalya, Hollanda, Slovenya ve Polonya'dan sporcular katılıyor. Türkiye, ligin ilk maçında karşılaştığı Slovenya'yı 3-0 yendi. Oturarak Voleybol Spor Kulüpleri Federasyonu Başkanı İsmail Korkut, AA muhabirine, organizasyonun 4 Eylül'de sona ereceğini belirterek, "Amacımız ülke olarak şampiyon olup, 2024 Paris Paralimpik Oyunları'nda ülkemizi temsil etmek. Takımımıza güveniyoruz. Ayrıca Gümüş Lig'in bölgemizde yapılıyor olması da ayrı bir gurur vesilesi." ifadelerini kullandı. Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonu Yönetim Kurulu Üyesi Taner Canyurt da uluslararası bir organizasyona ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Canyurt, organizasyonda Türkiye'nin yanı sıra Slovenya, Letonya, Polonya, Hollanda ve İtalya milli takımlarında 70 sporcunun yer aldığını söyledi. Avrupa'nın en iyi ikinci ligi statüsündeki organizasyonda şampiyon olan ülke, Altın Lig biletini alacak. Spor Kaynak: AA / Mustafa Kemal Bektaş Zonguldak voleybol Ereğli Gümüş Spor Haberler

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