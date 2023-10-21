Haberler

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli'de bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi

 - Güncelleme:

Spor Haberleri

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü, Kdz. Ereğli ilçesinde bir fabrikada çalışanlara uyuşturucu madde bağımlılığı konusunda bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde bir fabrikada 40 çalışana eğitim sınıfında Narko Rehberler vasıtasıyla broşür dağıtıldı. Uyuma aplikasyonu tanıtıldı ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

Emniyet Müdürlüğü Zonguldak Ereğli Eğitim Sağlık Spor Haberler

title