Zonguldak Emniyet Müdürlüğü Kdz. Ereğli'de bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi

Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından Kdz. Ereğli ilçesinde bilgilendirme faaliyetleri gerçekleştirdi.

Kdz. Ereğli ilçesinde bir fabrikada 40 çalışana eğitim sınıfında Narko Rehberler vasıtasıyla broşür dağıtıldı. Uyuma aplikasyonu tanıtıldı ve uyuşturucu madde bağımlılığının zararları konusunda bilgilendirme yapıldı. Bu çerçevede Zonguldak Emniyet Müdürlüğü tarafından vatandaşlara bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği öğrenildi. - ZONGULDAK