Zirvenin yolu Karşıyaka'dan geçecek

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta iddiasız kalan Karşıyaka, son 3 haftada zirve ve Play-Off yarışındaki rakiplerle karşılaşacak. Bu hafta pazar günü lider Esenler Erokspor'un 3 puan gerisinde olup bitime 3 maç kala rakibinin hatasını kovalayan ikinci sıradaki Fethiyespor'u ağırlayacak Kaf-Kaf, ardından Play-Off yarışındaki takımlarla oynayacak. Yeşil-kırmızılı ekip Fethiye maçından sonra şu an 52 puanla Play-Off hattının 2 puan gerisinde yer alarak son kozlarını oynayan yedinci sıradaki Belediye Derincespor'u konuk edip sezonu 54 puanla Play-Off barajındaki Kırıkkale Büyük Anadoluspor'la deplasmanda oynayacağı maçla tamamlayacak. Teknik direktör Erman Güraçar, kendisi göreve geldiken sonra çıktıkları 12 maçta bileklerinin yalnız 1 kez büküldüğünü hatırlatıp, kalan haftalarda da aynı ciddiyetle mücadele edeceklerini söyledi. Kaf-Kaf'ta Fethiye randevusu öncesi kaptan Mustafa Aşan'ın 2 maçlık cezası da bitti.

BARIŞ TEZER KALPLERDE Karşıyaka'da 17 Nisan Pazar günü çalışmak için bulunduğu Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde geçirdiği kalp krizi sonrası henüz 45 yaşında hayatını kaybeden kulübün sevilen taraftarlarından Barış Tezer, son yolculuğuna uğurlandı. Barış Tezer için Soğukkuyu Merkez Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Voleybol Şube Başkanı Serkan Ergüven, şube yönetimi, divan kurulu yöneticileri, Pınar Karşıyaka Antrenörü Ufuk Sarıca, voleybolcular, taraftarlar ve ailesi katıldı.