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Zirvede dev düello! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

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Zirvede dev düello! Başakşehir-Galatasaray maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 14. haftasında Galatasaray, deplasmanda Başakşehir ile karşılaşıyor. Saat 20.00'de başlayacak mücadeleyi hakem Atilla Karaoğlan yönetecek. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

Başakşehir ile Galatasaray, Süper Lig'in 14. haftasında Fatih Terim Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Aynı puanda olan iki takımın maçında taraflar, Dünya Kupası arasına 3 puanla gitmeyi hedefliyor. Mücadeleyi kazanan ekip, Dünya Kupası arasına ligde ikinci olarak girecek.

3 FUTBOLCU SINIRDA

Galatasaray'da ayrıca Fernando Muslera, Kerem Aktürkoğlu ve Sacha Boey sarı kart ceza sınırında bulunuyor. Üç oyuncu, karşılaşmada sarı kart görmeleri durumunda 15. haftadaki İstanbulspor maçında oynayamayacak.

İŞTE İLK 11'LER

Başakşehir: Muhammed, Caicara, Ndayishimiye, Duarte, Hasan Ali, Biglia, Mahmut, Bertrand Traore, Berkay, Mounir, Keny

Galatasaray: Muslera, Boey, Nelsson, Abdülkerim, Emre, Torreira, Oliveira, Mertens, Rashica, Kerem, Icardi

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