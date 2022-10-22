Zirve yolunda dev randevu! Fenerbahçe-Başakşehir maçında ilk 11'ler belli oldu

Süper Lig'in 11. haftasında Fenerbahçe, sahasında Başakşehir'i ağırlıyor. Saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Zorbay Küçük yönetecek. Mücadelede ilk 11'ler belli oldu.

Fenerbahçe ile Başakşehir, Süper Lig'in 11. haftasında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Süper Lig'de maç eksiğiyle 2. sırada bulunan sarı-lacivertliler, Başakşehir'i de yenerek iyi giden formunu sürdürmeyi hedefliyor.

FENERBAHÇE VE BAŞAKŞEHİR'DE ÖNEMLİ EKSİKLER VAR

Fenerbahçe'de tedavileri devam eden Luan Peres, Joshua King ve Mert Hakan Yandaş karşılaşmada forma giyemeyecek. Medipol Başakşehir'de kart cezalısı Youssouf Ndayishimiye forma giyemeyecek. Sakatlığı bulunan Şener Özbayraklı'nın durumu ise maç saatinde netlik kazanacak.

İŞTE İLK 11'LER

Fenerbahçe: Altay, Szalai, Gustavo, Serdar, Ferdi, İsmail, Crespo, İrfan, Lincoln, Valencia, Batshuayi

Başakşehir: Volkan, Ömer Ali Şahiner, Duarte, Mahmut, Hasan Ali, Biglia, Serdar, Deniz, Berkay, Traore, Okaka