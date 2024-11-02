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Zirve Mücadelesi: Van Erciş Spor - Erzurum Gençlik Spor Voleybol Maçı

Zirve Mücadelesi: Van Erciş Spor - Erzurum Gençlik Spor Voleybol Maçı
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TVF 2. lig 5. grupta oynanan heyecan dolu karşılaşmada Erzurum Gençlik Spor, Van Erciş Spor'u tie-break setinde yenerek grup liderliğini elde etti.

TVF 2. lig 5. grupta bugün oynanan Van Erciş Spor ile Erzurum Gençlik Spor voleybol müsabakası nefesleri kesti.

Van 12 Dev Adam Kapalı Spor Salonunda grubun iki namağlup ekibi karşılaştı.

Kendi evinde ve seyircisi önünde ilk sete baskılı başlayan ev sahibi Van Erciş Spor ilk seti 25 - 23 önde tamamladı. Zorlu ve karşılıklı sayılarla geçen ikici seti konuk takım 17 - 25 aldı. 3 sette yine çok zorlu geçti ev sahibi ekip 25 - 19 ile öne geçti. 4. sette oyuna daha hırslı daha istekli başlayan Erzurum ekibi seti 17-25 kazanmayı başardı.

İki takımında bir birine üstünlük sağlayamadı ve müsabaka tie-break setine uzandı.

5.ve son sette iki ekipte maça yeni başlıyormuş gibi zinde ve etkili başladı. Karşılıklı gelen sayılar birbirini takip etti, 2 farklı üstünlüğe erişen misafir takım seti 20 - 22 ile hem seti hem de müsabakayı kazanmayı başardı.

Erzurum Gençlik Spor Voleybol Kulübü maç sonrası büyük bir sevinç yaşadı, Namağlup grup lideri olarak play-off yolunda önemli bir galibiyet aldı. - ERZURUM

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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