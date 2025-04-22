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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Hakem Krizi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finalinde Hakem Krizi
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Konyaspor'un Galatasaray ile oynadığı Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı. Maçın başlangıcı 12 dakika gecikmeli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor'un Galatasaray'ı konuk ettiği maç öncesinde rahatsızlanan hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy hastaneye kaldırıldı.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçında Konyaspor, Galatasaray'ı konuk ediyor. Karşılaşma öncesi hakem Abdullah Buğra Taşkınsoy'un rahatsızlandığını belirtmesi üzerine hakem değişikliğine gidildi. Müsabakanın 4. hakemi olan Ali Yılmaz, Taşkınsoy'un yerine sahaya çıkarak orta hakem görevini üstlendi. Yaşanan bu durum üzerine kupa müsabakasında ilk düdük 12 dakika gecikmeli çaldı. Karşılaşmada kısa süre de olsa 4. hakem olarak sahaya çıkan Taşkınsoy, daha sonra devam edemedi ve rahatsızlığı devam ederek kalp ritim bozukluğu (taşikardi) ön tanısıyla ambulansla özel bir hastaneye kaldırıldı. - KONYA

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Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor
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