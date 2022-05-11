Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

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