Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı.
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanşında Sivasspor, ilk maçta 2-1 yendiği Alanyaspor ile sahasında 1-1 berabere kalarak adını finale yazdırdı. - İSTANBUL
İhlas Haber Ajansı / Spor