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Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları başlıyor

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Beşiktaş-MKE Ankaragücü ve VavaCars Fatih Karagümrük-Trabzonspor arasındaki maçlar yarın ve 8 Mayıs'ta oynanacak.

Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş müsabakaları yarın oynanacak Beşiktaş- Mke Ankaragücü mücadelesiyle start alacak.

Tüpraş Stadı'nda yapılacak maç saat 20.30'da başlayacak. İki takım arasında Ankara'da oynanan ilk karşılaşma golsüz eşitlikle sonuçlanmıştı.

Yarı finalin diğer eşleşmesinde ise 8 Mayıs Çarşamba günü VavaCars Fatih Karagümrük, Trabzonspor'u konuk edecek. Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele saat 20.30'da başlayacak. Eşleşmede oynanan ilk maç Trabzonspor'un 3-2 üstünlüğüyle tamamlanmıştı.

Kaynak: AA / Spor

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