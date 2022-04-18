Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası yarı final maçlarının hakemleri açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final heyecanı yarın ve çarşamba günü oynanacak müsabakalarla yaşanacak. Bu zorlu karşılaşmaların hakemleri de belli oldu.

TFF'nin resmi sitesinden açıklanan ve başlangıç saatleri 20.30 olan mücadeleleri yönetecek hakemler şöyle:

19 Nisan Salı

Trabzonspor - Kayserispor: Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba

Aytemiz Alanyaspor - DG Sivasspor: Ali Şansalan - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası, Nisan, Spor, Haberler

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