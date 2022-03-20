Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

SAĞLIK

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da

İhlas Haber Ajansı - Spor
 - Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final maçları 19-20 Nisan'da

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı açıklandı.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programı açıklandı. Karşılaşmalar 19-20 Nisan tarihleri arasında oynanacak.

Türkiye Futbol Federasyonu, Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final ilk maçlarının programını açıkladı. Karşılaşmalar şöyle:

19 Nisan Salı:

20.30 Trabzonspor - Kayserispor (Şenol Güneş Spor Kompleksi)

20 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor - Sivasspor (Bahçeşehir Okulları Stadı) - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Nisan, Spor, Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title