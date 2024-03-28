Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final İlk Maçlarının Programı Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarının programı belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası yarı final ilk maçlarına ilişkin program, Türkiye Futbol Federasyonu'nun resmi internet sitesinden duyuruldu. Yarı final rövanş karşılaşmaları ise 8-9 Mayıs tarihlerinde oynanacak oynanacak.
Türkiye Kupası yarı final ilk müsabakalarının programı şöyle:
23 Nisan Salı
20.30 MKE Ankaragücü - Beşiktaş
24 Nisan Çarşamba
20.30 Trabzonspor - Fatih Karagümrük - İSTANBUL