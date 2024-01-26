Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu Maç Programı Açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda oynanacak müsabakaların programı belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, kupada maç programı şöyle:

6 Şubat Salı:

14.30 Fatih Karagümrük – Samsunspor (Atatürk Olimpiyat)

17.30 MKE Ankaragücü – 24Erzincanspor (Eryaman)

20.45 Galatasaray – Bandırmaspor (RAMS Park)

7 Şubat Çarşamba:

14.30 Sivasspor – Konyaspor (BG Grup 4 Eylül)

17.30 Başakşehir FK – Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim)

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon)

8 Şubat Perşembe:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman)

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya)