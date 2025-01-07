Ziraat Türkiye Kupası'nda D Grubu İlk Maçında Sivasspor ile Beşiktaş Beraberlikte Başladı
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Maçın başlama düdüğünden itibaren ilk 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. Taraftarlar her iki takımın da gol atmasını bekliyor. Heyecan dolu geçen bu ilk yarı, ilerleyen dakikalarda nasıl bir sonuca ulaşacak merakla bekleniyor.
Ziraat Türkiye Kupası D Grubu 1. hafta maçında Sivasspor ile Beşiktaş karşılaşıyor. Mücadelede 15 dakika golsüz eşitlikle geçildi. - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor