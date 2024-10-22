Ziraat Türkiye Kupası Öncesi Lig Maçları Cumartesi Günü Oynanacak

Önümüzdeki hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası maçlarından dolayı Nesine 2. Lig ve 3. Lig maçları bu hafta cumartesi günü oynanacak.

Nesine 2. Lig Kırmızı Grupta 9. hafta, Nesine 3. Lig 1. Grupta ise 8. hafta maçlarının heyecanı yaşanacak. Önümüzdeki hafta içi oynanacak olan Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçları nedeniyle gruplarda maçlar 26 Ekim Cumartesi günü oynanacak. Çimentaş Elazığspor Nesine 2. Lig Kırmızı Grup 9. hafta maçında deplasmanda Merkür Jet Erbaaspor ile 26 Ekim Cumartesi günü saat 15.00'da Erbaa İlçe Stadında, 23 Elazığ FK ise Nesine 3. Lig 1. Grup 8. hafta maçında evinde 26 Ekim Cumartesi günü saat 14.00'da Doğukent Stadında Anadolu Üniversitesi ile karşılaşacak. - ELAZIĞ