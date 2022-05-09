Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA - Emre Doğan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanşlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final rövanş maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, yarın ve 11 Mayıs Çarşamba günü oynanacak müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Yukatel Kayserispor-Trabzonspor: Halil Umut Meler

11 Mayıs Çarşamba:

20.30 Demir Grup Sivasspor-Aytemiz Alanyaspor: Atilla Karaoğlan

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Kupası, Türkiye, Futbol, Mayıs, Spor, Haberler

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