Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı - Haberler

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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

AA - Emre Doğan - Spor
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Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:

Yarın:

20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan

20 Nisan Çarşamba:

20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan

AA / Emre Doğan - Spor

Türkiye Futbol Federasyonu, Türkiye Kupası, Spor, Haberler

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