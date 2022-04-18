Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler açıklandı
AA - Emre Doğan - Spor
- Güncelleme:
- Güncelleme:
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası'nda yarı final ilk maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulundan yapılan açıklamaya göre müsabakalarda görev alacak hakemler şöyle:
Yarın:
20.30 Trabzonspor-Yukatel Kayserispor: Atilla Karaoğlan
20 Nisan Çarşamba:
20.30 Aytemiz Alanyaspor-Demir Grup Sivasspor: Ali Şansalan
AA / Emre Doğan - Spor