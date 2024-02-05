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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Heyecanı Başlıyor

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak. Kupanın son 16 turu, tek maç eleme usulüne göre oynanacak ve kazanan takımlar çeyrek finale yükselecek.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu heyecanı yarın, 7 Şubat Çarşamba ve 8 Şubat Perşembe günü oynanacak maçlarla yaşanacak. Kupanın son 16 turu, yarın oynanacak 3 karşılaşmayla başlayacak ve tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Müsabakalarını kazanan takımlar, adlarını çeyrek finale yazdıracak.

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarının programı şu şekilde:

Yarın

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor

7 Şubat Çarşamba

14.30 Sivasspor - Konyaspor

17.30 RAMS Başakşehir - Hatayspor

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe

8 Şubat Perşembe

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor

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