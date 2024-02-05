Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Hakemleri Belli Oldu
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Maç programı ve görev alacak hakemler belirlendi.
İSTANBUL,
Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.
Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;
YARIN:
14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN
17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY
20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU
7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:
14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN
17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK
20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER
8 ŞUBAT PERŞEMBE:
17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE
20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK