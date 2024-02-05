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Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Turu Hakemleri Belli Oldu

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Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler açıklandı. Maç programı ve görev alacak hakemler belirlendi.

İSTANBUL,

Ziraat Türkiye Kupası'nda son 16 turu maçlarını yönetecek hakemler belli oldu.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre 6-7-8 Şubat'ta tek maç usulüne göre yapılacak maçların programı ve görev alacak hakemler şöyle;

YARIN:

14.30 Fatih Karagümrük - Samsunspor (Atatürk Olimpiyat) BURAK PAKKAN

17.30 MKE Ankaragücü - 24Erzincanspor (Eryaman) ABDULLAH BUĞRA TAŞKINSOY

20.45 Galatasaray - Bandırmaspor (RAMS Park) MUHAMMET ALİ METOĞLU

7 ŞUBAT ÇARŞAMBA:

14.30 Sivasspor - Konyaspor (BD Grup 4 Eylül) ATİLLA KARAOĞLAN

17.30 Başakşehir - Hatayspor (Başakşehir Fatih Terim) BAHATTİN ŞİMŞEK

20.45 Gaziantep FK - Fenerbahçe (Kalyon) BURAK ŞEKER

8 ŞUBAT PERŞEMBE:

17.30 Gençlerbirliği - Trabzonspor (Eryaman) MERT GÜZENGE

20.45 Antalyaspor - Beşiktaş (Corendon Airlines Park Antalya) ÜMİT ÖZTÜRK

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

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