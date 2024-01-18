Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Son 16 Takım Belli Oldu

Güncelleme:
Abone Ol

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Trendyol Süper Lig'den 13, Trendyol 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur maçlarının tamamlanmasıyla son 16'ya kalan takımlar belli oldu. Son 16 turunda Trendyol Süper Lig'den 13, Trendyol 1. Lig'den 2 ve TFF 2. Lig'den bir ekip yer alıyor.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur karşılaşmaları, bugün oynanan maçlarla tamamlandı.

Trendyol Süper Lig'den VavaCars Fatih Karagümrük, Atakaş Hatayspor, MKE Ankaragücü, Beşiktaş, Bitexen Antalyaspor, RAMS Başakşehir, Gaziantep FK, Yılport Samsunspor, Fenerbahçe, EMS Yapı Sivasspor, TÜMOSAN Konyaspor, Trabzonspor ve Galatasaray turu geçen taraflar olurken, Trendyol 1. Lig ekiplerinden Teksüt Bandırmaspor ve Gençlerbirliği, son 16 turuna kaldı.

Teksüt Bandırmaspor deplasmanda Kasımpaşa'yı 1-0'lık skorla geçerken, Gençlerbirliği de Mondihome Kayserispor'u rakip sahada 2-1 yenerek tur atladı.

TFF 2. Lig'in tek temsilcisi Anagold 24Erzincanspor

Ziraat Türkiye Kupası'nda TFF 2. Lig'den yoluna devam eden tek ekip Anagold 24Erzincanspor oldu.

Yukatel Adana Demirspor ile deplasmanda karşılaşan kırmızı-siyahlı takım, normal süresi 2-2 biten mücadeleyi penaltı atışlarında 7-6 kazanarak üst tura yükselmeyi başardı.

Son 16 turu eşleşmeleri, 22 Ocak Pazartesi günü Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilecek kura çekimiyle belli olacak.

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçlarının sonuçları şu şekilde:

VavaCars Fatih Karagümrük-Kırklarelispor: 2-0

Kasımpaşa-Teksüt Bandırmaspor: 0-1

Atakaş Hatayspor-Sakaryaspor: 5-1

MKE Ankaragücü-Çaykur Rizespor: 3-1

Beşiktaş-Eyüpspor: 4-0

Bitexen Antalyaspor-Siltaş Yapı Pendikspor: 2-1

RAMS Başakşehir-Boluspor: 1-0

Gaziantep FK-Bodrum FK: 1-0

Corendon Alanyaspor-Yılport Samsunspor: 1-3 (Normal süre 1-1)

Yukatel Adana Demirspor-Anagold 24Erzincanspor: 2-2 (Penaltılar: 6-7)

Fenerbahçe-Adanaspor: 6-0

EMS Yapı Sivasspor-Ankara Keçiörengücü: 3-2

Mondihome Kayserispor-Gençlerbirliği: 1-2

TÜMOSAN Konyaspor-Göztepe: 2-1 (Normal süre 1-1)

Trabzonspor-Manisa FK: 3-1

Galatasaray-Ümraniyespor: 4-1

Kaynak: AA / Spor

Türkiye Futbol Federasyonu Trendyol Süper Lig Türkiye Kupası Futbol Spor Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

19 Ocak İzmir GEDİZ elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Bugün İzmir'de elektrik ne zaman gelecek? İzmir'de elektrik kesintisi! Türk astronot Alper Gezeravcı hangi gezgene çıkıyor, Ay'a mı çıkıyor? 19 Ocak Ankara elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER! Ankara'da elektrikler ne zaman gelecek? Ankara'da elektrik kesintisi! 19 Ocak Adana elektrik kesintisi! GÜNCEL KESİNTİLER Adana'da elektrikler ne zaman gelecek? Adana'da elektrik kesintisi! Alper Gezeravcı uzaya kaç günde çıkacak? Adıyaman'da deprem mi oldu? SON DAKİKA! 18 Ocak Adıyaman'da kaç şiddetinde ve büyüklüğünde deprem oldu? Son depremler listesi! Alper Gezeravcı'nın uzay yolculuğu saat kaçta başlıyor? Alper Gezeravcı ne zaman, saat kaçta uzaya çıkacak? 18 Ocak hava bugün ve yarın nasıl olacak? HAVA DURUMU! İstanbul'da yarın hava nasıl olacak, yağış var mı? Büyükçekmece Belediyesi hangi partiden, Hasan Akkuş kimdir? Galatasaray - Ümraniyespor maç özeti! (VİDEO) Galatasaray - Ümraniyespor maçı özeti izle! Golleri kim attı, maç kaç kaç bitti? Türk astronot Alper Gezeravcı uzaya fırlatma ne zaman, saat kaçta? Türk astronot CANLI İzleme linki! Alper Gezeravcı uzaya fırlatma hangi kanalda? Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, bitti mi? MAÇ SKORU! Galatasaray - Ümraniyespor maçı kaç kaç, canlı maç skoru! Canlı maç anlatımı! AK Parti Kilis adayı kim oldu? Kilis Belediye Başkan Adayı Reşit Polat kimdir? AK Parti KAHRAMANKARAŞ adayı kim oldu? SON DAKİKA AK Parti KAHRAMANKARAŞ Belediye başkan adayı kim oldu 2024?
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title