Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sivasspor, sahasında Karadeniz ekiplerinden Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet satışı da başladı.

Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaşacak

Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sivasspor, sahasında Karadeniz ekiplerinden Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek.

Sivasspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçının bilet satışı ise başladı. 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:

VIP Alt: 150 TL

Maraton Alt: 100 TL

Maraton Üst: 100 TL

Güney Alt: 80 TL

Güney Üst: 80 TL

Bayan Tribün: 80 TL

Misafir Tribün: 100 TL - SİVAS