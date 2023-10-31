Ziraat Türkiye Kupası'nda Sivasspor, Artvin Hopaspor ile karşılaşacak
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Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sivasspor, sahasında Karadeniz ekiplerinden Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek. Maçın bilet satışı da başladı.
Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçında Sivasspor, sahasında Karadeniz ekiplerinden Artvin Hopaspor ile karşı karşıya gelecek.
Sivasspor ile Artvin Hopaspor arasında oynanacak Ziraat Türkiye Kupası 3. tur maçının bilet satışı ise başladı. 2 Kasım Perşembe günü saat 13.00'te Sivas 4 Eylül Stadyumu'nda oynanacak maçın bilet fiyatları şöyle:
VIP Alt: 150 TL
Maraton Alt: 100 TL
Maraton Üst: 100 TL
Güney Alt: 80 TL
Güney Üst: 80 TL
Bayan Tribün: 80 TL
Misafir Tribün: 100 TL - SİVAS
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Spor