Ziraat Türkiye Kupası'nda MKE Ankaragücü elendi, Medipol Başakşehir finale yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Final rövanş maçında MKE Ankaragücü, sahasında konuk ettiği Medipol Başakşehir ile 2-2 berabere kalarak turnuvaya veda etti. Başakşehir ise finalde Fenerbahçe'nin rakibi oldu.