Ziraat Türkiye Kupası'nda maç tarihleri açıklandı Spor Haberleri Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Ziraat Türkiye Kupası'nda 2022-2023 sezonunda oynanacak maçların tarihleri belli oldu. Türkiye Futbol Federasyonunun internet sitesinde yer alan açıklamada, yarı finaller hariç tek maç eleme usulüne göre oynanacak kupada final karşılaşmasının 1 Haziran 2023 Perşembe günü yapılacağı belirtildi. Kupada bu sezon belirlenen maç tarihleri şöyle: 1. eleme turu: 13-14-15 Eylül 2. eleme turu: 27-28-29 Eylül 3. eleme turu: 18-19-20 Ekim 4. eleme turu: 8-9-10 Kasım 5. eleme turu: 20-21-22 Aralık Son 16 turu: 17-18-19 Ocak 2023 Çeyrek final: 28 Şubat/1-2 Mart 2023 Yarı final 1. maçlar: 4-5 veya 6 Nisan 2023 Yarı final 2. maçlar: 25-26 veya 27 Nisan 2023 Final: 1 Haziran 2023 Spor Kaynak: AA / Emre Doğan Türkiye Kupası Türkiye Futbol Spor Haberler

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