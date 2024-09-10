Ziraat Türkiye Kupası'nda Kilis Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 mağlup etti
Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Kilis Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,
STAT: Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası
HAKEMLER: Hakan Aktaş, Ayberk Yalçınkaya, Babacan Can Durmuş
KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR: Enes - Kamil, Uğur Mustafa, Reşo, Ahmet Melih, Hilmi Arda, Tarık, Vaysal, Onur, Osman, Nurettin
KİLİS BELEDİYESPOR: İhsan Turgut - Eren, Tahir, Kerem (Cabbar), Umut Koray, Uğur, Hüseyin (Dk.80 Mohamad), Mahsuni (Dk. 62 Eren), Arif, Halil, Onur
SARI KARTLAR: Kamil ( Kahramanmaraş İstiklal Spor ),
GOLLER: Dk.24 Arif ( Kilis Belediyespor)
Ziraat Türkiye Kupası 1'nci Tur maçları, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan maçla başladı.
Konuk takım Kilis Belediyespor, 24'üncü dakikada Arif ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.