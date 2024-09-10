Üye Girişi
Haberler

Ziraat Türkiye Kupası'nda Kilis Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 mağlup etti

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ziraat Türkiye Kupası 1. Tur maçında Kilis Belediyespor, Kahramanmaraş İstiklal Spor'u 1-0 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.

Ömer KOÇ-KAHRAMANMARAŞ,

STAT: Batıpark Adem Şahan Sentetik Çim Sahası

HAKEMLER: Hakan Aktaş, Ayberk Yalçınkaya, Babacan Can Durmuş

KAHRAMANMARAŞ İSTİKLAL SPOR: Enes - Kamil, Uğur Mustafa, Reşo, Ahmet Melih, Hilmi Arda, Tarık, Vaysal, Onur, Osman, Nurettin

KİLİS BELEDİYESPOR: İhsan Turgut - Eren, Tahir, Kerem (Cabbar), Umut Koray, Uğur, Hüseyin (Dk.80 Mohamad), Mahsuni (Dk. 62 Eren), Arif, Halil, Onur

SARI KARTLAR: Kamil ( Kahramanmaraş İstiklal Spor ),

GOLLER: Dk.24 Arif ( Kilis Belediyespor)

Ziraat Türkiye Kupası 1'nci Tur maçları, TFF 3'üncü Lig 4'üncü Grup'ta mücadele eden Kahramanmaraş İstiklal Spor ile Bölgesel Amatör Lig takımlarından Kilis Belediyespor arasında oynanan maçla başladı.

Konuk takım Kilis Belediyespor, 24'üncü dakikada Arif ile bulduğu golle karşılaşmayı 1-0 kazanarak adını bir üst tura yazdırdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Spor

Türkiye Kupası Kahramanmaraş Futbol Güncel Kilis Spor

Narin'in babası amcası Salim Güran mı? DNA testinin sonuçları çıktı iddiası

Narin'in babası amca Salim Güran mı? DNA testinin sonucu çıktı

 Sıra merdivenden düşerek ölen ablaya geldi! Narin'in anne ve babasına şüpheli olayı soracaklar

Sıra merdivenlerden düşerek öldüğü söylenen ablaya geldi

 Narin Güran neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var

Narin neden öldürüldü? Ortada 3 büyük şüphe var
Otomotiv devinden önemli karar! İlk kez fabrika kapatacak

Otomotiv devinden önemli karar
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
İSKİ İstanbul su kesintisi! 10-11 Eylül Sarıyer, Esenler, Kadıköy, Bakırköy su kesintisi listesi! Sular kesintisi ne zaman bitecek? BUSKİ Bursa su kesintisi! 10-11 Eylül Mudanya, Osmangazi, İnegöl su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Sakar Şakir filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Sakar Şakir filmi ne zaman, nerede çekildi? Kapıcılar Kralı filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kapıcılar Kralı filmi ne zaman, nerede çekildi? KOSKİ Konya su kesintisi! 10-11 Eylül Ereğli, Selçuklu, Karapınar su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Galatasaray-Anadolu Efes maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? Galatasaray-Anadolu Efes canlı yayın bilgileri! Gaziantep GASKİ su kesintisi! Şehitkamil, Yavuzeli, Nurdağı 10-11 Eylül Ağustos GASKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Kolpaçino 3. Devre filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Kolpaçino 3. Devre filmi ne zaman, nerede çekildi? ASAT Antalya su kesintisi! Kepez, Kumluca, Korkuteli 10-11 Eylül 2024 Antalya su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek? Narin'in ablası neden öldü? Narin'in ablası öldü mü, öldürüldü mü? Şuursuz Aşk filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Şuursuz Aşk filmi ne zaman, nerede çekildi?
title